Adv

У четвер, 26 листопада, розпочнеться Кубок світу з біатлону сезону 2026/2027. Українські чоловіча та жіночі команди стануть учасниками змагань найвищого рангу.

Однією з основних надій українських уболівальників є 23-річний тернополянин Віталій Мандзин. За підсумками минулого сезону він фінішував у топ-25 чоловічого рейтингу, а на Олімпіаді потрапив до топ-10 у гонці з масовим стартом.

Першою гонкою нової зимової кампанії для українського спортсмена, як і для інших, стане "індивідуалка" на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті. Два роки тому ця траса принесла нашому земляку 4-те місце – наразі найкраще у дорослій кар'єрі.

Напередодні старту кількамісячного марафону спортсмен поділився думками про власну підготовку та очікуваннями від майбутньої конкуренції з найкращими. Про це та багато іншого біатлоніст розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

популярні відео

З якими очікуваннями збірна України підходить до нового сезону

Віталію, минулий сезон пройшов для вас доволі вдало. Згодом, з якими думками пройшла підготовка до нової зими?

Скажу відверто, я завжди хочу покращувати себе і свої результати. Тому я входжу в новий сезон з новими цілями, з вищими амбіціями. Очікування від нього також вищі. Все тільки покращується і бажання збільшуються від цього.

Чи щось змінилося кардинально у минулі місяці?

Мені тяжко відповісти на це питання, тому що самому цікаво як буде складатися цей сезон. Не новина, що у збірній України змінився тренерський штаб.

Підхід і бачення до тренувань теж дещо змінилось. Я думаю, що ці зміни підуть на користь. Зараз, напевно, головне – це провести перші старти, та побачити як буде вже по факту. Тому я сподіваюся, що зміни підуть в кращу сторону.

Старшим тренером чоловічої збірної України став Сергій Семенов. Що свого він додав у функціонування команди?

Гадаю, багатьом людям відомо, що Сергій деякий час тренував юніорську збірну Швейцарії. На перших же тренуваннях, коли почали з ним працювати це далося відчутно взнаки. Це європейський підхід, загалом, у всьому: від банальної побудови тренувального плану до організації всіх командних питань.

Віталій Мандзин та Сергій Семенов під час літньої підготовки / Фото instagram.com/osolodkina

Чи стоїть завдання виходу на пік форми до ЧС-2027

Головний старт сезону – чемпіонат світу. Він вперше відбудеться в естонському місті Отепяе. Для світового біатлону найвищого рівня це доволі нова траса, але ви там уже неодноразово виступали. Скажіть, будь ласка, чим вона вирізняється з-поміж інших?

Скажу так, що насправді в мене з цим місцем пов'язані досить теплі емоції. Як ви сказали, я неодноразово бігав і неодноразове мав нагороди й командні, і особисті. Це що стосується юніорського рівня. На жаль, минулого сезону, коли в нас там був етап Кубка світу, не все вдалося, як би хотілося. Далеко, не так би хотілося.

Це насправді досить специфічне місце. Перш за все тим, що там непроста обстановка на стрільбищі, де постійно змінюється вітер і ситуація. Вважаю, що на майбутньому чемпіонаті світу буде достатньо сюрпризів. Сподіваюся, що ми будемо одним із них.

Чи є в української команди вже плани, як вийти на пік форми саме в лютому, коли відбудуться головні змагання сезону?

Говоритиму особисто за себе. Дивлячись на іноземних спортсменів, бачу тенденцію, що в топових іноземних спортсменів відсутнє таке формулювання як пік форми. Тобто можна помітити те, що починаючи з початку сезону, вони набирають досить високий темп і стараються тримати його протягом усього сезону. Не секрет, я прагну цього ж.

Пік форми, звісно, присутній. Але не відчуваю його як щось кардинально інакше. Не існує такого, що сьогодні я не можу добігти гонку, а потім потренувався тиждень і вже забігаю в топ-10. Стараюся протягом сезону тримати стабільний і високий результат.

Коли підходять основні старти, ми виходимо на більшу швидкість, але не надто сильно відчуваю це у своєму тренувальному і змагальному процесі. Моя полягає у тому, щоб тримати планку якомога вищою увесь сезон.

Чого прагне Віталій Мандзин

Чи можна сказати, що ось це і є основним завданням Віталія Мандзина у кампанії 2026/27?

Точно одним з таких. Я завжди кажу і повторюся, що виходжу на кожен старт, де стараюся показати себе з найкращої сторони, показати все те, на що готовий на цей момент. Після сезону можна буде оцінити, чи це вдалося.

Протягом 5 років в України немає медалей на рівні чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Чи може майбутній сезон бути переломним, бодай для чоловічої команди?

Маю надію. Мені важко подивитися у майбутнє: у яких гонках і чи будуть медалі. На мою думку, командний рівень нашої української збірної виріс, змінився у позитивну сторону. Дуже сподіваюся, що це дасть свої плоди.

Водночас наразі можна помітити, що на цей момент чоловічий біатлон настільки швидко прогресує, що навіть топовим командам, як Німеччина важко пробитися у призи.

Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк / Фото instagram.com/osolodkina

А в чому усі так сильно програють Норвегії та Франції? В останні сезони саме вони є домінаторами у світовому біатлоні.

Ось ми лиш у понеділок приїхали з Норвегії. Помітив, що не знаю коли наші молоді спортсмени матимуть змогу стати на лижі, тренуватися у зимовому біатлоні в Україні. А в Норвегії з кінця жовтня готуються траси на яких стоїть сніг, можна стріляти, кататися на лижах, займатися справжнім біатлоном.

За наявності таких мінімальних, але дуже важливих переваг Норвегія у підсумку й перемагає. У них є дуже велика конкуренція і дуже велика вибірка спортсменів.

В Україні біатлоном займаються дітей 100, 200 максимум. У Норвегії – десятки тисяч. Уявіть яка це конкуренція там і який мінус для нас. Також в основній команді в них доступ до технологій, як на мене, набагато більший, ніж це є у нас. Думаю, що ми десятої частини не маємо тих технологічних можливостей, які є у норвежців. Але ми стараємося.

Як відбувається організаційний процес у чоловічій збірній України

Розуміємо, що вже п'ятий в Україні навіть банально не літає цивільна авіація. Як наразі відрізняється наша логістика і наше планування в порівнянні з командами інших країн?

Ми завжди приїздимо на етапи Кубка світу і на всі тренувальні збори на бусах. У нас протягом тренувального процесу в команді було три буси. Вони виїжджають з Чернігова, адже переважно звідти більшість спортсменів та тренерів. Вони мандрують через усю Україну, заїжджають у Тернопіль, де підбирають решту спортсменів.

Згодом ми всі разом їдемо на кордон, де стоїмо в чергах: якщо пощастить – минаємо його швидше. Дорога складає добу, а то і більше, і весь цей час ми сидимо на одних і тих місцях у бусах. Стараємося десь трішки прилягти, але це якщо є можливість.

Так наша логістика й відбувається. Коли говоримо про цю ситуацію представникам інших збірних – дуже дивуються, бо ніколи такого не бачили. Але ми до цього звикли.

У вересні йшлося про фінансові проблеми українського біатлону у контексті жіночої збірної. Для 24 Каналу цю ситуацію коментував президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Чи подібні моменти якось торкнулися чоловічої команди?

Слава Богу, я б сказав, що ні. У нас доволі цілісна і повністю укомплектована чоловіча команда. Важко сказати, чого нам бракує саме в організаційних питаннях. Кадрових проблем у нас в команді немає. Вважаю, що насправді це доволі згуртована і зібрана команда як спеціалістів, так відповідно, і спортсменів.

До трішки приємнішого. Сезон традиційно розпочинався в Естерсунді, але цьогоріч стартуватиме у фінському Контіолахті. Чи вдалося уже звикнути до місця проведення, акліматизуватися та загалом, які очікування від першого етапу Кубка світу?

Скажу чесно, Контіолахті мені насправді не сильно подобається в плані атмосфери. Я більше полюбляю етапи, де є велика кількість вболівальників, а на стадіоні – справжнє біатлонне свято. В Контіолахті, на жаль, такого немає. Тут доволі таки хмарно, немає якихось таких живих емоцій. Але саме місце доволі цікаве. Воно знаходиться на рівнині. Ми приїхали сюди лише у понеділок, 23 листопада, тож в нас є буквально кілька днів для того, аби приготуватися до старту.

Насправді я просто очікую хорошої стрільби. Це перш за все, адже буде індивідуальна гонка, у якій стрільба має важливе значення. Звісно, також і хорошої швидкості на дистанції. Ця гонка розрахована на 20 кілометрів, доволі довга дистанція. Якщо там ти вмієш тримати стабільно високу швидкість, то відповідно і результат буде високий.

Віталій Мандзин під час етапу Кубка світу 2025/26 у Контіолахті / Фото instagram.com/nordicfocus

Чому біатлоністи країни-агресорки не можуть повернутися у міжнародний біатлон

Наостанок питання, яке не стосується того, що безпосередньо відбувається на біатлонній трасі. Наразі бачимо, що у світовому спорті все частіше і частіше повертають росіян на міжнародний рівень. Чому, на щастя, цього на щастя не стається в біатлоні?

Гадаю, що через те що у нас доволі адекватні менеджери, які працюють у Міжнародному союзі біатлоністів. Вони, відповідно, "дружать з головою", я б навіть так сказав. Також фактором є те, що наш вид спорту залучений до контакту зі зброєю тих, що наш вид спорту безпосередньо залучений до контакту зі зброєю. Це не секрет і це також має своє значення.

Я особисто щиро вдячний IBU, у якому є стійке та постійне рішення щодо недопуску російських біатлоністів до нашого виду спорту. Не уявляю як би я бігав та контактував з цими спортсменами. Це недопустимо.

Чи обговорюють таку можливість в майбутньому, загалом в біатлонному ком'юніті?

У мене цієї інформації немає, бо я не залучений до всіляких зборів і асамблей IBU. Тому я не знаю щодо цієї інформації абсолютно нічого, але я сподіваюся, що розмов про таке немає, а думок тим більше.

Розклад першого етапу Кубка світу