Где смотреть Кубок мира по биатлону в Контиолахти / Фото Getty Images
В четверг, 26 ноября, в Контиолахти (Финляндия) начнется новый биатлонный сезон. В рамках первого этапа Кубка мира состоится 6 гонок, которые можно будет посмотреть в прямом эфире.
Adv
В Украине биатлонные гонки будет транслировать телеканал и сайт "Суспильне Спорт", а также местные каналы "Суспильного".
популярные видео
Прямая трансляция биатлона
Кроме того, смотреть прямые трансляции биатлона можно на сайте 24 Канала.
Расписание первого этапа Кубка мира
- 26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета
- 28 ноября (16:15) – смешанная эстафета
- 29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины
- 29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины
Прогнозы
Напомним, Украина уже объявила заявку на дебютный этап Кубка мира в новом сезоне.
Состав мужской команды
- Виталий Мандзин
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковский
Состав женской команды
- Елена Городная
- Кристина Дмитренко
- Татьяна Тарасюк
- Александра Меркушина
- Анастасия Меркушина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий