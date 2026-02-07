"Не поверите": украинский биатлонист приехал на Олимпиаду с травмой

Один из лидеров украинской олимпийской команды по биатлону Виталий Мандзин прибыл в Италию со шрамом на лице. Как оказалось, спорт здесь ни при чем.

Биатлонист рассказал, что травма случилась во время тренировочного сбора. Но беспокоиться украинским болельщикам не стоит, пишет Суспільне Спорт.

Что произошло с Виталием Мандзином?

Виталий Мандзин сказал, что во время подготовки к Олимпийским играм с ним произошел бытовой инцидент. Спортсмен ударился о дверь – "возможно, многие не поверят, но это так и было".

Биатлонист успокоил, что с ним все в порядке, а шрам не помешает выступить на главных соревнованиях четырехлетия в зимнем спорте.

Живой, здоровый и готов стартовать,

– бодро добавил Мандзин.

Когда Виталий Мандзин начнет выступление на Олимпийских играх?

Украинец будет участвовать в дебютной гонке Олимпиады в Италии – смешанной эстафете. Она состоится 8 февраля в 15:05 по киевскому времени.

Что нужно знать о биатлоне на Олимпиаде-2026?