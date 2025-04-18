Украинская восходящая звезда биатлона претендует на звание "новичок сезона" от IBU

Виталий Мандзин стал одним из открытий биатлонного сезона-2024/25. 22-летний тернополянин завоевал дебютную медаль на уровне Кубка мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил список претендентов на звание "новичок сезона". Эту престижную награду имеет шанс получить украинец Виталий Мандзин, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Успешный сезон Мандзина

Конкурентами 22-летнего украинца являются норвежцы Мартин Улдал и Исак Фрей, а также немецкий биатлонист Данило Ритмюллер.

Мандзин среди претендентов на звание "новичок сезона" / фото IBU

Прошлый сезон Виталий Мандзин завершил на 31 месте общего рейтинга Кубка мира.

Украинец сразу продемонстрировал, что готов бороться за первые места. В короткой индивидуальной гонке на первом этапе в финском Контиолахти Виталий был четвертым.

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место Мандзин получил дебютную медаль. В составе сборной Украины 22-летний биатлонист завоевал бронзовую награду.

Голосование за звание "новичок сезона" продлится до 19 апреля. Свой голос можно отдать на сайте IBU, а также на страницах в инстаграме и фейсбуке.