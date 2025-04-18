Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив список претендентів на звання "новачок сезону". Цю престижну нагороду має шанс здобути українець Віталій Мандзин, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

Читайте також Скільки призових заробили українські біатлоністи в сезоні-2024/2025

Успішний сезон Мандзина

Конкурентами 22-річного українця є норвежці Мартін Улдал та Ісак Фрей, а також німецький біатлоніст Даніло Рітмюллер.

Мандзин серед претендентів на звання "новачок сезону" / фото IBU

Минулий сезон Віталій Мандзин завершив на 31 місці загального рейтингу Кубка світу.

Українець одразу продемонстрував, що готовий боротися за перші місця. У короткій індивідуальній гонці на першому етапі у фінському Контіолахті Віталій був четвертим.

На етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто Мандзин здобув дебютну медаль. У складі збірної України 22-річний біатлоніст завоював бронзову нагороду.

Голосування за звання "новачок сезону" триватиме до 19 квітня. Свій голос можна віддати на сайті IBU, а також на сторінках в інстаграмі та фейсбуці.