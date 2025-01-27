"Хотели бы усилить": наставник Эвертона ищет игрока на позицию Миколенко

Дэвид Мойес недавно вновь возглавил Эвертон. Перед шотландским специалистом встала задача сохранить "ирисок" среди элиты английского футбола.

Наставник поделился мыслями относительно трансферов, которые понадобятся мерсисайдцам. Специалист назвал позицию, которую хотел бы усилить при возможности, сообщает 24 канал со ссылкой на BeanymanSports2.

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У Миколенко может появиться конкурент

Перед поединком с Брайтоном в АПЛ Дэвид Мойес посетил предматчевую пресс-конференцию. Наставник "ирисок" согласился с замечанием журналиста, что в команде есть только один левый защитник Виталий Миколенко.

Я согласен, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или иметь еще одного игрока там. Не знаю, сможем ли мы все это сейчас сделать, я пытаюсь понять, что мы можем,

– сказал Мойес.

Шотландский тренер также подчеркнул, что он может использовать другого игрока на позиции Миколенко. Специалист отметил опытного Эшли Янга.

Отметим, что Виталий Миколенко является безоговорочным игроком основы Эвертона. В текущем сезоне украинец принял участие в 22 матчах в составе "ирисок" и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что у мерсисайдцев есть определенные проблемы с нарушение правил финансового фейер-плея Английской Премьер-лиги. Поэтому подписание новых игроков в команду может усложниться.