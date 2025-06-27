Миколенко с маленькой дочкой на берегу моря: милое видео

Футболист Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко в кругу семьи отдыхает на берегу моря. В отпуск счастливые родители взяли свою дочь.

На отдыхе Виталий Миколенко вместе с женой Викторией много внимания уделяют своему ребенку. В инстаграме защитник "ирисок" поделился милым видео, пишет 24 Канал.

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Миколенко показал свою дочь

На нем Виталий держит на руках свою дочь, которой всего четыре месяца. Отец улыбается и что-то рассказывает малышке. Видео было снято на берегу моря.

Миколенко вместе с дочкой: видео

Трогательное видео сначала опубликовала его жена Виктория. Впоследствии Виталий сделал репост публикации на свою страницу.

Отметим, что Виталий и Виктория стали родителями в феврале 2025 года. Счастливой вестью пара поделилась со своими подписчиками через месяц после рождения девочки.

Напомним, что жена Виталия Миколенко – Виктория Ассорова родилась в Крыму. В 2017 году она закончила школу в оккупированном россиянами полуострове.

Пара познакомилась в социальной сети. Сначала они общались на расстоянии, а потом Виктория переехала в Киев. В феврале 2024 года Виталий Миколенко и Виктория сыграли свадьбу в Англии.