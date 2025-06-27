На відпочинку Віталій Миколенко разом з дружиною Вікторією багато уваги приділяють своїй дитині. В інстаграмі захисник "ірисок" поділився милим відео, пише 24 Канал.

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Миколенко показав свою доньку

На ньому Віталій тримає на руках свою донечку, якій лише чотири місяці. Батько посміхається та щось розповідає малечі. Відео було знято на березі моря.

Миколенко разом з донькою: відео

Зворушливе відео спочатку опублікувала його дружина Вікторія. Згодом Віталій зробив репост публікації на свою сторінку.

Зазначимо, що Віталій та Вікторія стали батьками у лютому 2025 року. Щасливою звісткою пара поділилася зі своїми підписниками через місяць після народження дівчинки.

Нагадаємо, що дружина Віталія Миколенка – Вікторія Ассорова народилася в Криму. У 2017 році вона закінчила школу в окупованому росіянами півострові.

Пара познайомилася у соціальній мережі. Спочатку вони спілкувалися на відстані, а потім Вікторія переїхала в Київ. У лютому 2024 року Віталій Миколенко та Вікторія зіграли весілля в Англії.