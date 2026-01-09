Это не Довбик: Ювентус планирует зимой переманить звезду сборной Украины

Игрок Эвертона Виталий Миколенко является одним из лучших левых защитников в истории Украины. Однако пока перспективы игрока в АПЛ довольно туманны.

Уже через полгода у Миколенко завершается контракт с Эвертоном. Стороны пока не договорились о его пролонгации, тогда как к персоне украинца есть интерес со стороны других клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дамиано Эр Фаина.

По теме Довбик может достаться европейскому гранду почти бесплатно

Где может оказаться Миколенко?

Этой зимой Виталий может оказаться в чемпионате Италии. Ранее Milanworld.net сообщало об интересе к украинцу со стороны Милана, а теперь у "россонери" появился конкурент.

Интерес к игроку проявляет туринский Ювентус. "Старая синьора" довольна выступлениями Андреа Камбьясо, но хочет добавить конкуренции на левом фланге обороны.

Туринцы надеются задешево переманить украинца, воспользовавшись тем, что его контракт с Эвертоном истекает. Отметим, что в последнее время Ювентус не впечатляет стабильностью.

Последний раз туринцы праздновали чемпионство аж в 2020 году, а сейчас занимают четвертое место в Серии А. Также сообщалось, что Миколенко хотят переманить Галатасарай и Фулхэм.

Как складывается карьера Миколенко?