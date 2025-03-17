Защитник сборной Украины может стать игроком гранда АПЛ

Виталий Миколенко с января 2022 года выступает в Английской Премьер-лиге в составе Эвертона. Уже в ближайшее время он может сменить клубную прописку.

Украинским футболистом интересуется другой английский клуб. Воспитанник киевского Динамо попал в шорт-лист Тоттенхэма, который летом хочет усилить левый фланг обороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yardbarker.

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Миколенко один из трех кандидатов

Главным кандидатом для руководства "шпор" на эту позицию является Райан Аит-Нури из Вулверхэмптона. За него Тоттенхэм готов предложить 35 миллионов евро.

Если же эта сделка не состоится, то лондонский клуб имеет два альтернативных варианта. Кроме Виталия Миколенка "шпоры" еще рассматривают возможность подписания Мигеля Гутьерреса, который выступает в испанской Жироне и является одноклубником Виктора Цыганкова.

Отметим, что ранее была информация об интересе Тоттенхэма к еще двум игрокам сборной Украины. Внимание лондонцев привлекают Георгий Судаков и Илья Забарный.

К слову. В нынешнем сезоне Виталий Миколенко провел 29 матчей в составе "ирисок". В них он отметился двумя ассистами.

Напомним, что тренер украинского защитника Эвертона стал лучшим в АПЛ в феврале. Эта награда стала 11-й для Дэвида Мойеса в карьере и по этому показателю он вошел в топ-3 в истории лиги.