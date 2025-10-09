Левый защитник английского Эвертона рассказал о критике болельщиков после неудачных матчей сборной Украины. Виталий Миколенко сделал важный месседж фанам накануне выездного поединка против Исландии, пишет 24 Канал со ссылкой на СБОРНАЯ.

Интересно Не Шевченко или Ребров: Довбик признался, кого из украинских звезд вернул бы в сборную

Что Миколенко сказал о поддержке сборной Украины?

Футболист "сине-желтых" попросил болельщиков набраться терпения. В своем комментарии Миколенко не стал призывать болеть за сборную, ведь немалое количество фанов больше не хотят поддерживать команду из-за плохих игр.

Болельщикам хочу пожелать терпения. Не буду говорить, мол, поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то уже не хочет поддерживать, много критики выливает. И это нормально, потому что после некоторых матчей мы этого заслуживаем. Если можете – болейте за нас,

– сказал Миколенко.

К слову. Виталий Миколенко приближается к отметке в 50 сыгранных матчей за сборную Украины. До этого показателя защитнику осталось всего два поединка, которые он может сыграть в октябрьском отборе на ЧМ-2026. Миколенко забил гол и отдал три результативные передачи в 48-ми играх за сборную (данные Transfermarkt).

Как Украина стартовала в отборе на ЧМ-2026?