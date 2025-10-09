Левый защитник английского Эвертона рассказал о критике болельщиков после неудачных матчей сборной Украины. Виталий Миколенко сделал важный месседж фанам накануне выездного поединка против Исландии, пишет 24 Канал со ссылкой на СБОРНАЯ.
Интересно Не Шевченко или Ребров: Довбик признался, кого из украинских звезд вернул бы в сборную
Что Миколенко сказал о поддержке сборной Украины?
Футболист "сине-желтых" попросил болельщиков набраться терпения. В своем комментарии Миколенко не стал призывать болеть за сборную, ведь немалое количество фанов больше не хотят поддерживать команду из-за плохих игр.
Болельщикам хочу пожелать терпения. Не буду говорить, мол, поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то уже не хочет поддерживать, много критики выливает. И это нормально, потому что после некоторых матчей мы этого заслуживаем. Если можете – болейте за нас,
– сказал Миколенко.
К слову. Виталий Миколенко приближается к отметке в 50 сыгранных матчей за сборную Украины. До этого показателя защитнику осталось всего два поединка, которые он может сыграть в октябрьском отборе на ЧМ-2026. Миколенко забил гол и отдал три результативные передачи в 48-ми играх за сборную (данные Transfermarkt).
Как Украина стартовала в отборе на ЧМ-2026?
- В двух турах команда Сергея Реброва не одержала ни одной победы – прогнозируемо проиграла Франции 0:2 и сенсационно сыграла вничью с Азербайджаном 1:1.
- "Сине-желтые" с одним баллом идет на третьей позиции в квартете "D", который после двух туров возглавила Франция (6 очков). Исландия идет второй (3 пункта), а группу замыкает Азербайджан (один балл).
- В своей истории Украина 5 раз играла против Исландии: 2 победы, столько же мировых и одно поражение. Последний раз эти сборные играли между собой в квалификации плей-офф Евро сезона-2023/2024, когда победила украинская команда со счетом 2:1 (Цыганков, Мудрик).