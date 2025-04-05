Снова вне заявки: стало известно, почему Миколенко пропустит матч против Арсенала

В субботу, 5 апреля, стартовал 31-й тур Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В одном из матчей Эвертон на домашнем стадионе будет принимать Арсенал.

Виталий Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч против Арсенала в чемпионате Англии. У украинского защитника снова проблемы со здоровьем, сообщает 24 канал со ссылкой на Liverpool Echo.

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Что случилось с Миколенко

Виталий Миколенко получил повреждение во время матчей сборной Украины в плей-офф Лиги наций-2024/2025. Однако защитник успел восстановиться и принял участие в игре против Ливерпуля в прошлый уикенд.

На матч против Арсенала Миколенко оказался вне заявки Эвертона. Стало известно, что украинский защитник получил травму лодыжки во время мерсисайдского дерби.

К слову. В текущем сезоне Виталий Миколенко сыграл в 30 матчах за Эвертон во всех турнирах. Украинский защитник в составе "ирисок" имеет в своем активе две результативные передачи.

После обследования было принято решение поберечь Виталия. В клубе надеются, что Миколенко восстановится к следующим матчам Эвертона в Английской Премьер-лиге.