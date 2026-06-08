Футболист остается в сильнейшей лиге мира. Украинский оборонец согласовал новое соглашение с Эвертоном, сообщает официальный сайт "ирисок".

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Что известно о будущем Миколенко?

Виталий Миколенко подписал новый контракт с Эвертоном. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

Предыдущий контракт украинца действовал до июня 2026 года, поэтому мерсисайдцы заранее позаботились о будущем одного из своих лидеров. В последние месяцы руководство клуба активно работало над продлением соглашения с левым защитником.

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Украинец стал важной фигурой для "ирисок"

Миколенко перебрался в Эвертон из киевского Динамо в начале 2022 года. С тех пор он стал основным исполнителем на левом фланге обороны и одним из самых стабильных игроков команды.

В сезоне-2025/2026 украинец продолжал регулярно выходить в основе клуба, подтверждая свой статус важного элемента оборонительного звена команды. По информации Flashscore, Миколенко сыграл в прошлом сезоне АПЛ 33 матча, в его активе один ассист.

Что известно о карьере Миколенко?

Воспитанник киевского Динамо дебютировал за первую команду "бело-синих" в 2017 году. Вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок страны.

За Динамо Миколенко провел 132 матча, забив семь голов. В составе Эвертона на его счету уже более 150 поединков и четыре забитых мяча.

За национальную сборную Украины защитник дебютировал в 2018 году. Сейчас он провел более 50 матчей в сине-желтой футболке и является одним из ключевых исполнителей команды.