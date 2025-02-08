Пропустил четвертый матч в сезоне: стало известно, почему Миколенко не сыграл в Кубке Англии

Виталий Миколенко безусловно основной левый защитник Эвертона. Однако украинский игрок не принял участия в матче "ирисок" в Кубке Англии.

8 февраля, Эвертон сыграл против Борнмута в четвертом раунде Кубка Англии сезона-2024/2025. Матч завершился уверенной победой "вишен" со счетом 2:0.

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Почему Миколенко не сыграл против Борнмута

Виталий Миколенко пропустил матч против Борнмута в Кубке Англии. В Эвертоне рассказали, почему украинский защитник остался вне заявки на игру с "вишнями".

Виталий Миколенко пропустил кубковый матч из-за травмы. Украинский защитник получил повреждение икроножной мышцы, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

К слову. Пропущенный матч против Борнмута стал для Миколенко четвертым в текущей кампании. Ранее игрок сборной Украины пропустил поединки с Лестером в АПЛ и с Саутгемптоном в Кубке лиги из-за болезни. Также Виталий не сыграл против Ньюкасла из-за уплотнения в икроножной мышце.

В сезоне 2024/2025 Виталий Миколенко провел 23 матча за Эвертон в официальных турнирах. Украинский левый фулбек за это время успел отметиться одной результативной передачей.