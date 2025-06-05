Очередной клуб УПЛ сменил главного тренера: кто возглавил ЛНЗ
- Виталий Пономарев стал новым главным тренером футбольного клуба ЛНЗ из Черкасс, заменив Романа Григорчука.
- Пономарев ранее работал во львовском Рухе, где преуспел с юношеской командой и работал с основным составом последние два сезона.
После завершения сезона-2024/2025 в ряде клубов Украинской Премьер-лиги сменились главные тренеры. По этому пути решил пойти и ЛНЗ.
В конце мая руководство черкасского клуба прекратило сотрудничество с Романом Григорчуком и было в поиске его преемника. В четверг, 5 июня, было объявлено, на кого в конце концов упал выбор, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЛНЗ.
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Кто стал тренером ЛНЗ
Новым наставником черкасского коллектива стал Виталий Пономарев. Условия сотрудничества между 50-летним специалистом и "фиолетовыми" пока неизвестны.
Клуб искренне поздравляет Виталия Пономарева с началом нового этапа в его тренерской карьере. Мы убеждены, что его опыт, амбиции и видение футбола станут важными составляющими развития клуба! Добро пожаловать в ЛНЗ,
– говорится в сообщении.
Презентация Пономарева в ЛНЗ: смотрите видео
Отметим, что последним местом работы Виталия Пономарева был Рух, в структуре которого он работал 5 лет. Сначала специалист преуспел с юношеской командой львовян, а последние два сезона работал с основным коллективом "желто-черных".
К слову. В кампании-2024/2025 ЛНЗ занял 12 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко после 30 сыгранных туров. Рух при этом имел в своем активе на семь зачетных баллов больше – восьмая строчка.
Напомним, что в нынешнее межсезонье сменил тренера также и донецкий Шахтер. "Горняков" возглавил звездный экс-футболист Арда Туран, который уже передал руководству клуба шорт-лист из игроков, которыми хочет усилить команду.