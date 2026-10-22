"Плевок в лицо всем украинцам": легенда спорта отреагировал на заявление Виткоффа о Путине

Спортивный мир не остался в стороне от скандала, связанного с советником Дональда Трампа Стивеном Виткоффом, который во время визита в Россию назвал диктатора Путина "гуманистом". На это возмутительное событие отреагировал Доминик Гашек, известный своей поддержкой Украины и осуждением пророссийского курса США.

Легенда Национальной хоккейной лиги не сдерживал эмоций и слов на своей странице в сети X. Один из лучших вратарей в истории своего вида спорта высказал свое мнение о том, как на самом деле следует называть Путина, пишет 24 Канал.

Что Гашек написал в ответ на заявление Виткоффа

Чех отметил, что употреблять слово "гуманист" в отношении преступника, убийцы и террориста – это настоящий плевок в лицо украинцам и всему демократическому миру.

Этот поступок сам по себе является преступлением, поскольку легитимизирует кровавую кампанию Путина. Путин – массовый убийца, преступник и террорист! Этот специальный посланник Трампа унизил собственную страну так, как никто другой за последние 80 лет. К сожалению, этим заявлением он также унизил своих союзников,

– не сдерживался Гашек.

Позже он также обнародовал фотографии российских преступлений в Украине, показав, каким на самом деле "гуманистом" является Путин и какую измену совершают американские чиновники, угождая кремлевскому диктатору.

Как Гашек реагирует на изменение политики США

Это уже не первый случай на этой неделе, когда двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии резко критикует администрацию Дональда Трампа за антиукраинскую деятельность.

Ранее Гашек назвал Трампа сторонником преступников из-за того, что президент США заявил, будто бы Россия "не делала Украине ничего серьезного".