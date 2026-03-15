Громкий скандал в гимнастике из-за выезда тренера в Беларусь: Гераскевич резко ответил Захаровой

Выезд украинского тренера Вячеслава Лаврухина в Беларусь вызвал громкий скандал. Скелетонист Владислав Гераскевич высказался относительно резонансного случая.

Ситуация вызвала волну обсуждений в спортивной среде. К дискуссии присоединился и Гераскевич, который публично раскритиковал заявления вице-президента федерации спортивной гимнастики Стеллы Захаровой на своей странице в инстаграме.

Как тренер сборной Украины оказался в Беларуси?

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин уехал работать в Беларусь, не предупредив об этом Федерацию гимнастики Украины. О его пребывании за границей в федерации узнали только после того, как он перестал выходить на связь.

По словам Захаровой, организация сделала все возможное, чтобы оставить специалиста на должности. Она резко раскритиковала его решение, назвав переезд в страну-союзницу России "мерзким поступком".

В то же время чиновница отметила, что федерация фактически не имеет механизмов наказания для тренеров в подобных ситуациях. В отличие от спортсменов, им не могут запретить выступления или установить период ожидания при смене страны.

Гераскевич резко ответил Захаровой

На скандал отреагировал лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич. Он раскритиковал заявления Захаровой и поставил под сомнение их логику.

Спортсмен отметил, что в словах чиновницы "трудно найти логическую цепочку" и понять, что именно она хотела сказать. По его словам, некоторые ее заявления выглядят как попытка переложить ответственность или эмоционально атаковать оппонентов.

Очередной пример того, насколько еще много русифицированного осталось в украинском спорте. И очередной пример того, насколько важно вычищать всю эту грязь из нашей страны. Некоторая часть спортивного сообщества Украины живет в каком-то оторванном от реальности пузыре. И здесь я хочу также отметить госпожу Захарову, которая пытается обвинить Министерство молодежи и спорта Украины в этой ситуации. Мол, все из-за низких зарплат тренеров. А зарплаты могли бы быть выше, если бы не проводились сомнительные соревнования за государственные средства (которые больше похожи на концерты) по гимнастике – и если бы туда не тратились огромные средства, – добавил Гераскевич.

