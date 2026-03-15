Гучний скандал у гімнастиці через виїзд тренера у Білорусь: Гераскевич різко відповів Захаровій

Виїзд українського тренера В'ячеслава Лаврухіна до Білорусі спричинив гучний скандал. Скелетоніст Владислав Гераскевич висловився щодо резонансного випадку.

Ситуація викликала хвилю обговорень у спортивному середовищі. До дискусії долучився й Гераскевич, який публічно розкритикував заяви віцепрезидентки федерації спортивної гімнастики Стелли Захарової на своїй сторінці в інстаграмі.

Як тренер збірної України опинився в Білорусі?

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В’ячеслав Лаврухін виїхав працювати до Білорусі, не попередивши про це Федерацію гімнастики України. Про його перебування за кордоном у федерації дізналися лише після того, як він перестав виходити на зв’язок.

За словами Захарової, організація зробила все можливе, щоб залишити фахівця на посаді. Вона різко розкритикувала його рішення, назвавши переїзд до країни-союзниці Росії "мерзенним вчинком".

Водночас чиновниця зазначила, що федерація фактично не має механізмів покарання для тренерів у подібних ситуаціях. На відміну від спортсменів, їм не можуть заборонити виступи чи встановити період очікування при зміні країни.

Гераскевич різко відповів Захаровій

На скандал відреагував лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич. Він розкритикував заяви Захарової та поставив під сумнів їхню логіку.

Спортсмен зазначив, що у словах чиновниці "важко знайти логічний ланцюжок" і зрозуміти, що саме вона хотіла сказати. За його словами, деякі її заяви виглядають як спроба перекласти відповідальність або емоційно атакувати опонентів.

Черговий приклад того, наскільки ще багато зросійщеного залишилося в українському спорті. І черговий приклад того, наскільки важливо вичищати весь цей бруд із нашої країни. Деяка частина спортивної спільноти України живе в якійсь відірваній від реальності бульбашці. І тут я хочу також відзначити пані Захарову, яка намагається звинуватити Міністерство молоді та спорту України в цій ситуації. Мовляв, усе через низькі зарплати тренерів. А зарплати могли б бути вищими, якби не проводилися сумнівні змагання за державні кошти (які більше схожі на концерти) з гімнастики – і якби туди не витрачалися шалені кошти, – додав Гераскевич.

