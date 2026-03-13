Дебютувати за нову команду Стельмах зможе лише через рік через регламент. Про це повідомили на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики.

Дивіться також Український спортсмен одним жестом вказав росіянину на його місце в спорті

Що відомо про зміну громадянства?

Ще наприкінці 2025 року гімнаста включили до списку збірної Німеччини на 2026 рік у статусі перспективного атлета, якого розглядали як кандидата для виступів на міжнародних турнірах.

За правилами федерації, після переходу спортсмен має витримати перехідний період. Через це Стельмах зможе дебютувати за нову збірну лише у березні 2027 року.

Спортивні успіхи гімнаста

Радомир Стельмах – вихованець запорізької школи спортивної гімнастики та один із перспективних українських спортсменів свого покоління.

У складі збірної України він вигравав золото чемпіонату Європи-2024 у командному багатоборстві, а також виступав на Олімпійських іграх-2024.

Останнім стартом Стельмаха за українську команду стали саме ті Ігри.

Хто ще з українських спортсменів змінив громадянство?