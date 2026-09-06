Костюк принял решение о Суркисе после возвращения Бущана в Динамо

Георгий Бущан вновь стал игроком Динамо на фоне провального выступления Вячеслава Суркиса в матче УПЛ против Буковины. Для племянника владельца клуба возвращение бывшего первого вратаря стало плохой новостью.

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк уже принял кадровое решение, касающееся позиции вратаря. Похоже, для Суркиса игровое время уже совсем не гарантировано, пишет 24 Канал.

Костюк изменил заявку Динамо

Георгий Бущан сразу же был включен в основной состав киевлян на чемпионат Украины – опытный вратарь попал в заявку А вместе с Русланом Нещеретом и Ильей Ольховым.

Зато Вячеслава Суркиса перевели в список Б – туда также попали Борис Манько и Владислав Володько.

Перенос сына Григория Суркиса из списка А в список Б не означает, что вратарь не сможет играть в матчах УПЛ, ведь Костюк имеет право задействовать всех игроков, внесенных в протокол. Однако заявка А выглядит как окончательный выбор тренера в отношении тройки голкиперов, на которых он будет рассчитывать в течение сезона.

Ситуация Суркиса в Динамо

После двух результативных ошибок в матче с "Буковиной" Вячеслав Суркис сам попросил его заменить – в этом поступке увидели признание самим голкипером того, что он не готов к игре на взрослом уровне.

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что Суркису требуется серьезная психологическая поддержка. По мнению тренера, для выхода вратаря на высокий уровень потребуется еще не один год, но не нужно его сейчас "уничтожать" критикой.

Своего коллегу поддержал другой бывший тренер "Динамо" и легенда вратарского дела Александр Шовковский, который напомнил, что после ошибок следуют победы.