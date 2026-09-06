Головний тренер динамівців Ігор Костюк вже ухвалив кадрове рішення, яке стосується голкіперської позиції. Схоже, для Суркіса ігрова практика вже зовсім не гарантована, пише 24 Канал.

Костюк змінив заявку Динамо

Георгій Бущан одразу ж був внесений до основного списку киян на чемпіонат України – досвідчений голкіпер потрапив до заявки А разом з Русланом Нещеретом та Іллею Ольховим.

Натомість В'ячеслава Суркіса перевели у список Б – туди також потрапили Борис Манько та Владислав Володько.

Зміна "прописки" сина Григорія Суркіса зі списку А до Б не означає, що воротар не зможе грати у матчах УПЛ, адже Костюк має право використовувати усіх гравців, які внесені до протоколу. Проте заявка А виглядає як остаточний вибір коуча щодо трійці голкіперів, на яких він буде розраховувати упродовж сезону.

Ситуація Суркіса в Динамо

Після двох результативних помилок у матчі з Буковиною В'ячеслав Суркіс сам попросив його замінити – у цьому вчинку побачили визнання самим голкіпером того, що він не готовий до гри на дорослому рівні.

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо заявив, що Суркіс потребує серйозної психологічної підтримки. На думку коуча, для виходу воротаря на високий рівень потрібен ще не один рік, але не потрібно його зараз "знищувати" критикою.

Свого колегу підтримав інший екстренер Динамо і легенда воротарської справи Олександр Шовковський, який нагадав, що після помилок настають перемоги.