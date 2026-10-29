Украинская чемпионка упустила победу над россиянкой после обстрела дома

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О причинах своего поражения спортсменка рассказала в интервью для "Суспильне Спорт". В частности, она пояснила, что во время поединка находилась в ненадлежащем психологическом состоянии.

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Почему Харькова уступила россиянке

В поединке против россиянки Рустамовой украинка Харькова вела в счете 14:11. Однако проиграла 5 ударов подряд и уступила 14:15. Дело в том, что незадолго до турнира дом спортсменки в Киеве пострадал от обстрела со стороны россиян. Квартира Влады уцелела, но все равно новость, которую она узнала в аэропорту Будапешта перед вылетом в Марокко, шокировала ее.

По ее словам, после этого поединок против представительницы страны-агрессора был уже не просто спортивной дуэлью. Поэтому украинка уверена, что причина поражения – именно ментальный момент.

Мне было очень важно победить, чтобы и себе, и им что-то показать. В тот момент, когда победа стала для меня слишком ценной, я потеряла то, что позволяло мне выигрывать – легкость, игру и непринужденность– отметила фехтовальщица.

Она добавила, что в этот момент она так зажалась, что не смогла довести бой до победы. Ей очень обидно уступать победу именно россиянке.

Внутри меня огромная злость. Я понимаю, что должна была бороться с ней как со спортсменкой и оставаться нейтральной. Однако у меня не было возможности это сделать. Ярость по поводу этой жизненной несправедливости растет с каждым днем– подчеркнула Харькова

Как она отметила, остается только принимать правила игры и стараться демонстрировать нашу силу и стойкость.

Как спортсменка относится к присутствию россиян на соревнованиях

Шпажистка отдельно прокомментировала сам факт того, что россияне, несмотря на войну с Украиной, до сих пор имеют возможность выступать на международных соревнованиях. Она подчеркнула, что украинцы никогда не вступают в контакт с представителями страны-агрессора.

Украинцы даже стараются не находиться рядом с теми, кто поддерживает контакт с россиянами. Интересно, что аналогичная позиция наблюдается и со стороны россиян в отношении белорусов.

Напомним, что недавно мэр Осло призвала правительство Норвегии не пускать российских лыжников на этап Кубка мира в страну. А Нидерланды нене пустили нескольких российских гимнасток из-за их "любви к Путину".