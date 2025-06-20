Ненавидит Польшу и исключили из сборной: кто такая Влада Никольченко, которая защищает язык оккупанта

Влада Никольченко – бывшая украинская спортсменка, которая была настоящим лицом нашей художественной гимнастики на мировой арене. К сожалению, Никольченко известна не только своими высокими достижениями в спортивном мире, но и скандальными историями.

Эти неприятные истории выходили далеко за пределы гимнастического ковра. 24 Канал рассказывает о спортивной карьере, ее достижениях и скандалах, которые сопровождают уже бывшую художественную гимнастку.

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Кто такая Влада Никольченко и как начиналась ее карьера гимнастки

Влада Никольченко родилась 9 декабря 2002 года в Харькове. Художественной гимнастикой девушка начала заниматься в 4 года. Ее первым тренером стала Наталья Кузнецова, которая разглядела талант в девочке. Именно наставница убедила маму Влады оставить ребенка в художественной гимнастике. Хотя сама мама юной спортсменки была нацелена отдать свою дочь на бальные танцы, которыми тоже занималась в прошлом.

Никольченко была настолько талантливой, что уже на своих первых соревнованиях получила золотую награду.

После чего в 12-летнем возрасте гимнастка поехала в Киев на просмотр в легендарную "Школу Дерюгиных". Ирина Дерюгина сразу заявила, что давно ждала именно такую гимнастку, в которой попытается раскрыть все сильные стороны.

Уже через три года Влада перешла выступать во взрослую категорию. На соревнованиях в азербайджанском Баку украинка собрала весь комплект наград.

Достижения Влады Никольченко

Бронзовая чемпионка Европы и Украины (многоборье).

Победительница и призер Кубков мира и Гран-при.

Бронзовый призер Европейских игр (Минск, 2019) в упражнениях с обручем и булавами.

Обратите внимание! После "бронзы" Европейских игр-2019 Никольченко была награждена государственной наградой – медаль "За труд и доблесть".

Заняла восьмое место на последнем международном старте перед Олимпиадой-2020, по результатам которого формировалась украинская сборная на Игры. Никольченко уступила Кристине Пограничной и Виктории Оноприенко, которые в итоге поехали в Токио.

Пауза в карьере и возвращение в спорт после проблем со здоровьем

30 июля 2021-го года через свою страницу в инстаграме Влада объявила, что берет перерыв в своей карьере. Все из-за тяжелого переноса пандемии коронавируса, который скосил спортсменку.

Уже в следующем году Никольченко постигла еще одна проблема – травма плеча, которая требовала хирургического вмешательства. Из-за начала полномасштабной войны России в Украине операция гимнастки была отсрочена. После чего спортсменку ждала реабилитация.

В 2023-м Никольченко вернулась к тренировочному процессу, возобновив тренировки под руководством Ирины Дерюгиной. В том же году Влада стала бронзовым призером чемпионата Украины в упражнении с лентой, а также получила "серебро" Кубка страны и два "золота" на Варшавской осени.

В прошлом году уже экс-гимнастка стала победительницей и призером Международного турнира Miss Valentinе ("серебро" и два "золота"). Зато на чемпионате Украины остановилась в шаге от третьего места.

Ненавидит Польшу и исключение из сборной

В ноябре 2023-го года Влада Никольченко выложила фотографию из аэропорта Варшавы. Кроме фотографии гимнастка добавила слишком эмоциональный и необдуманный текст, в котором обвинила соседнюю страну в "испорченном настроении". Также спортсменка призналась в своей ненависти к Польше и ее народу.

Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт,

– написала Никольченко.



Никольченко ненавидит Польшу и поляков / Скриншот из инстаграма Влады

На что мгновенно отреагировала польская сторона, а точнее бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец. Польский представитель вспомнил, как Никольченко проводила мастер-класс в Варшаве во время турнира Варшавская осень-2023, а также выступала на этих соревнованиях.

"Теперь она говорит: "Я ненавижу эту страну, больше всего – людей, которые здесь живут". Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и никогда не будет вынуждена снова ступить в Польшу, даже на мгновение, путешествуя в экзотические места", – писал Петр Дец.

После чего получил извинения от украинской федерации гимнастики, а Никольченко была исключена из состава сборной.

Окончание карьеры Никольченко после скандала

29 мая 2024 года в профиле Влады Никольченко в инстаграме появляется неожиданная публикация, в которой гимнастка сообщила об окончании спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что закрывает двери и уверенно летит вперед на встречу чему-то новому.

"Я официально завершаю свою спортивную карьеру гимнастки, этот пост для того, чтобы не было сплетен, что я забеременела, или вышла замуж, а вообще меня парень бросил, да и шейх в Дубай ждет. Нет-нет и еще раз нет", – написала Влада.

К сожалению, иногда бывает много не справедливости в нашей жизни, я с ними сталкиваюсь по жизни, как и все мы, но после одной я решила, что хватит и еще станет точкой. Жалею я об этом? Нет, даже немножко. А расскажу я вам эту историю уже на днях, прошу быть терпеливыми и пока я все подготовлю - не писать статьи, что я уже родила двойню и поэтому закончила карьеру,

– написала Никольченко.

После чего в инстаграме Никольченко, на страницу которой подписано более 80 тысяч пользователей, перестали появляться фото с гимнастики, а участились откровенные фотографии. Власть благодаря спорту и постоянным занятиям имеет идеальную фигуру, которой частенько хвастается в своих соцсетях.

Сексуальные фотографии Влады Никольченко / Фото из инстаграма экс-гимнастки

Никольченко защищает русский язык

О скандале с Польшей уже давно все забыли, как Никольченко снова подогрела интерес к своей персоне. Бывшая художественная гимнастка отреагировала на речь Екатерины Мотрич, жены погибшего актера и военного Юрия Фелипенко, которая считает, что нужно в себе убить все российское.

Власть не прошла в стороне от этих слов и оставила реакцию на своей странице в инстаграме.



Реакция Никольченко на речь жены погибшего военного / Скриншот из инстаграма Влады

"Знаете, я могла бы промолчать, но все же выскажусь. Сейчас в меня кто-то бросит помидорами, яйцами, отпишется. Пожалуйста, сделайте это уже. Но я просто не понимаю людей, которые столько лет раздувают этот языковой скандал. Типа, те, кто разговаривает на русском – это вообще не люди. Их надо выгнать из страны и лишить гражданства", – сказала Никольченко.

Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит так, как считает нужным. Но, откровенно говоря, меня это уже зае***о. Я очень хорошо разговариваю на украинском языке – так, как и на русском. Да, я из Харькова, я выучила украинский, когда началась война. И я была в отношениях, где в быту говорила на украинском. И мне вообще пофиг, на каком языке общаться. Но дело не в этом,

– добавила Влада.

По словам бывшей спортсменки, насильственный метод "переходим на украинский язык, и вы вообще..." только разжигает языковой конфликт между людьми. Никольченко считает, что такие заявления отбивают желание людей переходить на любой язык.

Вы это понимаете? Это просто ужас какой-то, честно. Меня сегодня это очень выбесило. Не будем тыкать пальцами, но это уже не впервые. Я отписалась от человека – и мне стало легче. Я высказалась. Сейчас, конечно, польется хейт,

– подытожила свою реакцию экс-гимнастка.

Реакция Высочанской на скандальную позицию Никольченко

На такую реакцию Никольченко уже отреагировала бывшая гимнастка Мария Высочанская. Уроженка Львова попросила украинцев выбрасывать из своей жизни не только все российское, но и фильтровать свое инфопространство.

Поэтому избавляйтесь не только от российского, но и такого мусора, не побоюсь этого слова, в своем инфопространстве. Свою никому не нужную позицию стоит держать при себе и точно не транслировать на аудиторию, раз ты уже снова в Украине,

– написала Мария в своем инстаграме.

На такую реакцию Высочанской отреагировала сама же Никольченко.

Высочанская о языковом скандале с Никольченко / Скриншоты из соцсетей

Отметим, что отец Марии Высочанской является военным.

После чего Никольченко обратилась к журналистам и заявила, что это был ее последний комментарий относительно этого скандала.

Реакция Никольченко на новость издания / Скриншот из инстаграма Влады