Избранница лидера сборной Украины в инстаграме поделилась фото с пляжа у моря. Фотография вызвала настоящий фурор среди поклонников девушки, сообщает 24 канал.

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Роскошная Влада Седан

Влада Седан предстала перед камерой в изысканном закрытом купальнике, который подчеркивает идеальную фигуру девушки. Образ любимой Александра Зинченко прекрасно дополнили шляпа и солнцезащитные очки.

Жена игрока Арсенала получила немало приятных комментариев под публикацией. "Это точно мама двоих? Красавица", "Красавица украинского футбола", "Какая же ты замечательная! Это фото прямо как с обложки журнала", – пишут поклонники.

Влада Седан поделилась фотографией с пляжа / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Влада Седан и Александр Зинченко поженились в 2020 году. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – это дочери Ева и Лея.

Александр Зинченко в текущей кампании сыграл в 16 матчах за Арсенал. Пока что украинский защитник "канониров" результативными действиями не отличался.