Возлюбленная полузащитника "горняков" посетила самый большой местный водопад под названием Секумпул. 21-летняя киевлянка в инстаграме опубликовала фотографии с горячей фотосессии, сообщает 24 канал.

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Горячая фотосессия Лизы Судаковой

Лиза Судакова похвасталась идеальной фигурой и пышными формами. Для фотосессии девушка Георгия Судакова выбрала стильный купальник шоколадного цвета.

Прекрасно подобранный наряд идеально сочетался с загаром Лизы Судаковой, что придало пикантности фотографиям девушки. Важную роль сыграл водопад в конструкции роскошного образа девушки.

Лиза Судакова на отдыхе на Бали / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что сейчас Георгий Судаков вместе с Шахтером готовится к возобновлению чемпионата Украины. Первый матч весенней части турнира "горняки" сыграют в понедельник 24 февраля против Левого Берега.