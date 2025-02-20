Кохана півзахисника "гірників" відвідала найбільший місцевий водоспад під назвою Секумпул. 21-річна киянка в інстаграмі опублікувала світлини з гарячої фотосесії, повідомляє 24 канал.

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Гаряча фотосесія Лізи Судакової

Ліза Судакова похизувалась ідеальною фігурою та пишними формами. Для фотосесії дівчина Георгія Судакова обрала стильний купальник шоколадного кольору.

Чудово підібране вбрання ідеально поєдналось з засмагою Лізи Судакової, що додало пікантності світлинам дівчини. Важливу роль відіграв водоспад у конструкції розкішного образу дівчини.

Ліза Судакова на відпочинку на Балі / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що наразі Георгій Судаков разом з Шахтарем готується до відновлення чемпіонату України. Перший матч весняної частини турніру "гірники" зіграють у понеділок 24 лютого проти Лівого Берега.