Казалось бы, обычный поход за покупками превратился для украинского футболиста в небольшой квест. Его жена решила поделиться диалогом с подписчиками, опубликовав переписку в треде.

Зинченко растерялся у полки с тунцом

Влада Седан обнародовала фрагмент разговора с Александром Зинченко, в котором попросила мужа купить продукты в супермаркете. Больше всего трудностей у футболиста возникло с выбором тунца.

Зинченко пытался уточнить, какой именно продукт нужно взять, однако быстро понять пожелания жены ему не удалось. В результате обычный поход в магазин превратился в забавную ситуацию.

Кульминацией переписки стала фраза футболиста: "Стою как идиот возле этих твоих тунцов". Седан решила не скрывать этот момент и показала диалог своим подписчикам.

Вероятно, после такого опыта в следующий раз Зинченко уже точно будет знать, какой тунец нужно класть в корзину.

Зинченко до сих пор без клуба

Помимо семейных историй, футбольное будущее 29-летнего Зинченко остается неопределенным. Сейчас украинец находится в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с амстердамским Аяксом.

К нидерландскому клубу Зинченко присоединился после выступлений за Ноттингем, Арсенал и Манчестер Сити. Его пребывание в Аяксе оказалось недолгим: во втором матче за команду футболист получил разрыв крестообразных связок и выбыл до конца сезона 2025/26.

По окончании сезона Аякс не стал продлевать контракт с украинцем. Ранее сообщалось о интерес к Зинченко со стороны испанского Хетафе.

За сборную Украины футболист провел 75 матчей и забил 12 голов.