Здавалося б, звичайний похід за покупками перетворився для українського футболіста на невеликий квест. Його дружина вирішила поділитися діалогом із підписниками, опублікувавши переписку у тредсі.

Зінченко розгубився біля полиці з тунцем

Влада Седан оприлюднила фрагмент розмови з Олександром Зінченком, у якому попросила чоловіка придбати продукти в супермаркеті. Найбільше труднощів у футболіста виникло з вибором тунця.

Зінченко намагався уточнити, який саме продукт потрібно взяти, однак швидко зрозуміти побажання дружини йому не вдалося. У результаті звичайний похід до магазину перетворився на кумедну ситуацію.

Кульмінацією переписки стала фраза футболіста: "Стою як дебіл біля цих тунців твоїх". Седан вирішила не приховувати цей момент і показала діалог своїм підписникам.

Ймовірно, після такого досвіду наступного разу Зінченко вже точно знатиме, який тунець потрібно класти до кошика.

Зінченко досі без клубу

Поза сімейними історіями, футбольне майбутнє 29-річного Зінченка залишається невизначеним. Наразі українець перебуває у статусі вільного агента після завершення співпраці з амстердамським Аяксом.

До нідерландського клубу Зінченко приєднався після виступів за Ноттінгем, Арсенал та Манчестер Сіті. Його перебування в Аяксі виявилося нетривалим: у другому матчі за команду футболіст отримав розрив хрестоподібних зв'язок і вибув до кінця сезону 2025/26.

Після завершення сезону Аякс не став продовжувати контракт з українцем. Раніше повідомлялося про інтерес до Зінченка з боку іспанського Хетафе.

За збірну України футболіст провів 75 матчів та забив 12 голів.