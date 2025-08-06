Владимир Белоцерковец не принял участия в матче 1-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:0), который состоялся 2 августа. Полузащитник последние две недели находился в лазарете из-за повреждения голеностопа, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Не только Белоцерковец: кто еще из футболистов Зари преждевременно ушел из жизни

Какова причина смерти Белоцерковца?

По информации источника, Владимир лишь во вторник, 5 августа, вернулся к тренировкам в общей группе. В среду, 6 августа, полузащитник должен был пойти на МРТ. Медицинский персонал команды хотел убедиться, что травма больше не препятствует тренировкам.

Утром в клуб позвонила девушка Белоцерковца. Она сообщила о его смерти, которая произошла ориентировочно в 8:30.

Вся команда была шокирована известием, а потому вторая тренировка была отменена. Перед завтрашним занятием клубное руководство пообещало сообщить причину смерти Владимира Белоцерковца.

Неофициальной информацией о трагедии поделился блогер Игорь Бурбас. Он сообщил, что Владимира нашли мертвым под окном высотки. Он жил в доме на 18-м этаже. Следствие должно выяснить, умер ли футболист Зари собственной смертью. Правоохранители лишь объяснили руководителям клуба, что "это был выбор самого футболиста".

Напомним, что Владимир Белоцерковец был воспитанником луганской Зари. В родной клуб он вернулся в январе 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл за "черно-белых" 10 матчей, в которых отдал один ассист.

Ранее сообщалось о большом горе в семье немецкого голкипера Баварии Свена Ульрайха. Его 6-летний сын скончался после тяжелой болезни.