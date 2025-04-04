Лидер Динамо мог стать одноклубником Цыганкова: почему "бело-синие" не отпустили игрока

Владимир Бражко мог покинуть Динамо зимой этого года. Ряд европейских клубов интересовался талантливым опорным полузащитником из столичного клуба.

Бражко имел шанс перейти в Жирону и стать одноклубником Виктора Цыганкова. Однако "бело-синие" приняли решение не отпускать хавбека, сообщает 24 канал со ссылкой на Flashscore.

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Бражко не отпустили в Жирону

Вадим Шаблий рассказал, почему Владимир Бражко не перешел в другой клуб зимой этого года. Агент также отметил, что опорник Динамо универсальный игрок и может проявить себя на высшем уровне.

Владимир не только ключевой игрок Динамо – он еще и воспитанник их академии. Сейчас он нужен команде, которая претендует на чемпионство в УПЛ,

– сказал Шаблий.

Агент отметил, что кроме Жироны, в услугах украинского полузащитника были заинтересованы Фейенорд и Бетис. Отметим, что в составе каталонцев также выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

К слову. Владимир Бражко зимой 2025 года подписал новое соглашение с Динамо. Контракт опорного полузащитника с "бело-синими" рассчитан на четыре года.

В текущей кампании Владимир Бражко сыграл в 30 матчах за Динамо в официальных турнирах. На счету хавбека "бело-синих" четыре гола и четыре результативные передачи.