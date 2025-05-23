Талант Динамо, которому приписывают роман с блогером Квитковой: что известно о Бражко

Владимир Бражко добился значительного прогресса в последние годы. Полузащитник в раннем возрасте стал стабильным футболистом киевского Динамо и уже провел несколько матчей в футболке сборной Украины по футболу.

24 Канал рассказывает о начале становления Владимира Бражко в качестве футболиста, его стремительном развитии, вызове в национальную команду и личной жизни.

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Запорожская школа опорников

Владимир является уроженцем Запорожья и воспитанником местного Металлурга. Этот факт особенно интересен в контексте, что другие двое опорников сборной Украины Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук также выросли в этом городе и проходили школу Металлурга.

Дебют в Юношеской лиге УЕФА и аренда в Зарю

В 2016 году Бражко перебрался в академию Динамо, а через три года начал играть в составе команд U-19 и U-21. Дебют за юношей оказался для Владимира сверхуспешным. Динамо разгромило Бенфику в первом туре Юношеской лиги УЕФА 2021-2022, а сам полузащитник отметился голом с пенальти.



Владимир Бражко / Фото киевского клуба

Тот сезон получился неполным из-за начала полномасштабной войны против России. Впрочем, в евротурнире Бражко удалось забить трижды в семи матчах. За взрослую команду он так и не дебютировал тогда, ведь летом 2022-го отправился в аренду в Заре.

Именно в луганском клубе Бражко громко заявил о себе как о топ-игроке УПЛ. В 29 матчах Владимир забил семь голов, а первый из них – как раз в ворота Динамо. Это помогло луганчанам выиграть со счетом 3:2. Заря же финишировала на третьем месте в чемпионате и обошла Динамо.

Видео гола в ворота Динамо – с 03:24:

Лидер Динамо и украинской "молодежки"

Летом 2023-го киевляне отозвали полузащитника из аренды накануне ухода Сидорчука в Вестерло. На этот раз Владимир закрепился в основе Динамо и уже имеет в своем активе три гола в 21 матче. Кроме того, из-за травм Буяльского и Ярмоленко на игру против Шахтера Бражко вышел с капитанской повязкой.

Многие эксперты пророчат Владимиру отъезд в топ-лигу в будущем. Ходили слухи, что итальянский Торино предлагал 4 миллиона евро за хавбека, но президент Динамо Игорь Суркис отклонил предложение. Также Бражко сватали в Жирону.

В феврале 2025-го было много слухов о переходе Бражка в английский Вулверхэмптон. Вроде бы Динамо предлагали за украинца 20 миллионов евро. Однако киевляне не отпустили Владимира.

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Прекрасно игрок показал себя в молодежной команде Украины. Владимир был основным игроком на Евро-2023, где наша команда U-21 дошла до полуфинала и квалифицировалась на Олимпиаду.

Обратите внимание! За спиной Бражко уже 66 матчей в футболке Динамо, в которых он отличился 11 голами и 9 ассистами. Если в прошлом сезоне 2023/2024 Владимир был основным игроком киевлян, то в текущем сезоне опорник несколько не выдерживает конкуренцию с Николаем Михайленко.

В сезоне-2024/2025 Бражко вместе с Динамо стал чемпионом УПЛ. Всего в этом сезоне Владимир провел 36 матчей во всех турнирах – 5 мячей и 4 голевых передачи.

Дебют в сборной Реброва

Благодаря замечательной игре в марте прошлого года, Бражко получил дебютный вызов в национальную команду Сергея Реброва. Владимир сменил "молодежку" на главную команду Украины, за которую уже провел 9 матчей. Правда, динамовец не открыл счет результативным действиям в сине-желтой футболке.



Бражко – в сборной Украины / Фото Getty Images

Дебют Бражко в сборной пришелся на квалификацию плей-офф Евро против Боснии и Герцеговины. В том матче "сине-желтые" одержали важную победу со счетом 1:2, а динамовец отыграл 81 минуту.

В последний раз выходил на поле в форме украинской сборной 16 ноября 2024 года. Это было в игре против Грузии в рамках Лиги наций. Динамовский опорник отыграл 80 минут, а сам поединок закончился ничьей 1:1.

Есть ли у Бражко девушка?

Многие фанаты интересуются личной жизнью Бражко. Раньше была информация об отношениях с 19-летней девушкой Анной. Информации о ней было немного, известно, что девушка занималась макияжем и прошла курсы бровистки.



Бывшая девушка Бражка / Фото из соцсетей

Однако уже зимой в прошлом году Бражко сам признался в том, что его сердце свободно. Он рассказал, что девушки заваливают его сообщениями в инстаграмах, поэтому среди украинских футболистов увеличилось количество популярных холостяков.

Видео ответа Бражко о девушке:

Закрутил роман с известной блогером?

После чего ничего не было известно о личной жизни талантливого футболиста. 23 мая 2025 года Бражко в своем профиле в инстаграме опубликовал в сторис фото, где изображены руки игрока и, возможно, его новой избранницы.



Бражко заинтриговал отношениями / Скриншот из инстаграма футболиста

В то же время в СМИ начали думать, кто же эта тайная вторая половинка завидного динамовца. И тут футбольное болельщикское сообщество всколыхнула информация РБК-Украина. Как сообщило издание со ссылкой на анонимного инсайдера, Бражко закрутил роман с известной блогером и победительницей шоу "Холостяк" Дашей Квитковой.

Интересно, что оба следят за страницами друг друга. Футболист даже оставляет комментарии под фотографиями девушки, а Даша лайкает фото Бражко. Как сообщает источник, пара все меньше скрывает свои отношения, появляясь вместе в публичных местах.



Бражко прокомментировал фото Квитковой / Скриншот из инстаграма инфлюэнсерки

Отметим, что Квиткова уже была замужем за героем шоу "Холостяк-10" Никитой Добрыниным. В совместном браке у пары родился сын Лев. Однако уже зимой 2023-го стало известно о разводе пара.

Можно только догадываться, действительно ли красивая инфлюэнсерша и счастливая мама встречается с перспективным футболистом Динамо. Если это так, то футбольным болельщикам нужно подождать, пока пара сама публично в соцсетях не закроет своих отношений.