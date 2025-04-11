Яременко стал лучшим тренером Европы в 2024 году. Специалиста отметили за достижения украинских спортсменок, сообщает 24 канал со ссылкой на НОК Украины.

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Что сделал Яременко

Владимир Яременко в 2024 году был помощником главного тренера сборной Украины Владимира Евнова. Специалист привел Ирину Коляденко ко второй подряд олимпийской медали на Играх в Париже.

Украинка завоевала "серебро" на Олимпийских играх по вольной борьбе. Сейчас Владимир Яременко возглавляет женскую сборную Украины.

Интересно. Ирина Коляденко подарила Владимиру Яременко квартиру в Ирпене за полученную бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В настоящее время сборная Украины выступает на чемпионате Европы 2025 по борьбе под руководством Владимира Яременко. Все десять представительниц "сине-желтой" команды прошли в финал.