Яременко став найкращим тренером Європи у 2024 році. Спеціаліста відзначили за здобутки українських спортсменок, повідомляє 24 канал із посиланням на НОК України.

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Що зробив Яременко

Володимир Яременко у 2024 році був помічником головного тренера збірної України Володимира Євнова. Фахівець привів Ірину Коляденко до другої поспіль олімпійської медалі на Іграх у Парижі.

Українка завоювала "срібло" на Олімпійських іграх з вільної боротьби. Наразі Володимир Яременко очолює жіночу збірну України.

Цікаво. Ірина Коляденко подарувала Володимиру Яременко квартиру в Ірпені за здобуту бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

На цей час збірна України виступає на чемпіонаті Європи 2025 з боротьби під керівництвом Володимира Яременка. Всі десять представниць "синьо-жовтої" команди пройшли до фіналу.