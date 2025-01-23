Кличко загадочно прокомментировал возможное возвращение в бокс

Легенда мирового бокса Владимир Кличко до сих пор не реагировал на слухи о вероятном камбэке. Однако болельщики очень рассчитывают увидеть чемпионский бой украинца.

В последнее время появилось немало косвенных доказательств возвращения на ринг Владимира Кличко. Не секрет, что и сам боксер давно мечтает побить возрастной рекорд Джорджа Формана, пишет 24 Канал.

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Что сказал Кличко о своем возвращении

Несмотря на множество инсайдов о камбэке, сам Кличко хранил молчание. Неоднозначный ответ дал Владимир и в комментарии Новости.LIVE. Прославленный боксер лишь сообщил, что "нет смысла комментировать". После этого Владимир загадочно улыбнулся.

"Вернуться в бокс? Нет смысла комментировать. Почему? Не интересно", – сказал Кличко-младший.

Комментарий Кличко относительно возвращения в бокс: смотрите видео

Отметим, что Владимир Кличко держит себя в фантастической спортивной форме. 48-летний боксер в начале января даже провел спарринг с участником Олимпиады-2024 Дмитрием Ловчинским.

Однако в настоящее время отсутствует конкретика относительно возвращения "Доктора Стальной Молот". Известно, что легенда согласится только на чемпионский бой, но не с Александром Усиком, который владеет тремя основными титулами хевивейта.

Что касается Даниэля Дюбуа, то он сначала должен провести обязательную защиту титула IBF с Джожефом Паркером (22 февраля). Если "Динамит" одержит победу, то его ожидает объединительный бой с Усиком.