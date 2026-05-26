Кличко заговорил об отобранном у Усика поясе и возвращении на ринг

Легендарный украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко высказался о возвращении в большой спорт. Атлет не исключает такой возможности.

Спортсмен отметил, что ему уже 50 лет, но именно сейчас появился момент когда для заветной цели не нужно драться с украинцем. Слова Владимира передает "Наше Радио".

Что Кличко думает о возвращении на ринг?

Наш земляк, который в последний раз убился еще в 2017 году, напомнил, что до сих пор не покидает мыслей о побитии рекорда в боксе.

Самым старшим чемпионом мира в этом виде спорта является Джордж Форман, который получал чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней.

Я могу еще. Есть у меня желание? Да. Все эти годы Александр Усик был чемпионом, поэтому украинец с украинцем, скажу откровенно, ну да... Но Александр освободил один из поясов, там уже есть другой чемпион. Глядя на рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом в 45 лет, – а мне уже 50,

– сказал Кличко.

Отметим, что сейчас поясом WBO в супертяжелом весе владеет британец Даниэль Дюбуа, который в свое время дважды проигрывал Александру Усику.

Чем известен Владимир Кличко?

Олимпийский чемпион 1996 года. Кличко получил золотую медаль на летних Олимпийских играх-1996 в Атланте в супертяжелом весе.

Впоследствии украинец был многолетним чемпионом мира в супертяжелом весе. Он владел титулами по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, объединив большинство главных поясов дивизиона.

На счету Владимира 25 успешных защит титулов чемпиона мира, что является одним из лучших показателей в дивизионе. За профессиональную карьеру Кличко провел 69 боев: 64 победы (53 нокаутом) и только 5 поражений.