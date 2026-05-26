Спортсмен зауважив, що йому уже 50 років, але саме зараз з’явився момент коли для заповітної мети не потрібно битись з українцем. Слова Володимира передає "Наше Радіо".

Дивіться також В Україні чи Німеччині: де зараз живе Володимир Кличко

Що Кличко думає про повернення на ринг?

Наш земляк, який востаннє вбився ще у 2017 році, нагадав, що досі не покидає думок про побиття рекорду у боксі.

Найстаршим чемпіоном світу у цьому виді спорту є Джордж Форман, який здобував чемпіонський пояс у віці 45 років та 360 днів.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Я можу ще. Є в мене бажання? Так. Усі ці роки Олександр Усик був чемпіоном, тому українець з українцем, скажу відверто, ну так… Але ж Олександр звільнив один із поясів, там уже є інший чемпіон. Поглядаючи на рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном у 45 років, – а мені вже 50,

– сказав Кличко.

Зазначимо, що наразі поясом WBO у надважкій вазі володіє британець Даніель Дюбуа, який свого часу двічі програвав Олександру Усику.

Чим відомий Володимир Кличко?

Олімпійський чемпіон 1996 року. Кличко здобув золоту медаль на літніх Олімпійських іграх-1996 в Атланті у надважкій вазі.

Згодом українець був багаторічним чемпіоном світу у надважкій вазі. Він володів титулами за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, об'єднавши більшість головних поясів дивізіону.

На рахунку Володимира 25 успішних захистів титулів чемпіона світу, що є одним із найкращих показників у дивізіоні. За професійну кар’єру Кличко провів 69 боїв: 64 перемоги (53 нокаутом) і лише 5 поразок.