Экс-менеджер Кличко отреагировал на возможное возвращение украинца в бокс

Берндт Бенте прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко в профессиональный бокс. Бывший менеджер заявил, что украинец сейчас не думает о рекордах или титулах.

Разговоры о потенциальном камбэке Владимира Кличко в последнее время не утихают в боксерской среде. Украинцу приписывают желание побить исторический рекорд Джорджа Формана в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.

О чем сейчас думает Кличко?

Бывший менеджер братьев Кличко Берндт Бенте рассказал, что регулярно общается с Владимиром, однако темы бокса они почти не затрагивают, пишет World Boxing News.

По словам немецкого функционера, для Кличко и всех украинцев сейчас значительно важнее события, чем возможные титульные бои или исторические достижения.

Мы довольно часто разговариваем по телефону, но никогда не обсуждаем бокс. Виталий, Владимир и их соотечественники сейчас заняты совсем другими проблемами на Родине,

– сказал Бенте.

Также экс-менеджер отметил, что братья Кличко сейчас ведут "важнейшую битву в своей жизни" – борьбу за свободу и независимость Украины.

Какой рекорд может остаться недостижимым?

Напомним, Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. С тех пор периодически появляются слухи о его возможном возвращении на ринг.

Одной из главных причин таких разговоров является рекорд легендарного Джорджа Формана. Американец в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Сейчас Кличко уже 50 лет, поэтому потенциальный камбэк мог бы позволить украинцу превзойти достижение культового боксера.

Ранее легендарный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский рассказал, что Владимир поддерживает себя в хорошей физической форме, однако решение о возможном возвращении на ринг зависит исключительно от него.