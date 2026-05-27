Розмови про потенційний камбек Володимира Кличка останнім часом не вщухають у боксерському середовищі. Українцю приписують бажання побити історичний рекорд Джорджа Формана у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

Про що зараз думає Кличко?

Колишній менеджер братів Кличків Берндт Бенте розповів, що регулярно спілкується з Володимиром, однак теми боксу вони майже не зачіпають, пише World Boxing News.

За словами німецького функціонера, для Кличків та всіх українців зараз значно важливіші події, ніж можливі титульні бої чи історичні досягнення.

Ми досить часто розмовляємо по телефону, але ніколи не обговорюємо бокс. Віталій, Володимир та їхні співвітчизники зараз зайняті зовсім іншими проблемами на Батьківщині,

– сказав Бенте.

Також ексменеджер наголосив, що брати Клички зараз ведуть "найважливішу битву у своєму житті" – боротьбу за свободу та незалежність України.

Який рекорд може залишитися недосяжним?

Нагадаємо, Володимир Кличко завершив професійну кар'єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа. Відтоді періодично з’являються чутки про його можливе повернення на ринг.

Однією з головних причин таких розмов є рекорд легендарного Джорджа Формана. Американець у 45 років став найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Наразі Кличку вже 50 років, тому потенційний камбек міг би дозволити українцю перевершити досягнення культового боксера.

Раніше легендарний український тренер з боксу Дмитро Сосновський розповів, що Володимир підтримує себе у хорошій фізичній формі, однак рішення про можливе повернення на ринг залежить виключно від нього.