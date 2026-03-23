Чутки про камбек 49-річного ексчемпіона світу не вщухають уже кілька років. На цьому тлі авторитетний наставник Дмитро Сосновський розповів 24 Каналу, чому таке рішення може бути непростим навіть для легенди.

Дивіться також Неймовірна сума, яку заслужив: скільки заробив Володимир Кличко за боксерську кар'єру

Що сказав фахівець про повернення Кличка?

Сосновський наголосив, що "Доктор Сталевий Молот" продовжує тренуватися та стежить за фізичною формою, однак про повернення говорити зарано.

Наскільки я знаю, Володя тренується, він підтримує форму. Коли ми почуємо від нього, що він прийняв рішення і організовує поєдинок, тоді можемо на цю тему говорити,

– додав екснаставник збірної України з боксу

За словами тренера, нині будь-які розмови про камбек залишаються лише припущеннями, адже сам боксер офіційно нічого не заявляв.

Що може підштовхнути Кличка до повернення?

Наставник підкреслив, що для багатьох великих спортсменів ринг стає важливою частиною життя, від якої важко остаточно відмовитися.

Є такий час, що видатні боксери сумують за рингом. Може, й Кличко хоче вийти. Він чемпіон, а чемпіонство завойовували на стадіонах, де були сотні тисяч людей. Коли Володя боксував, по 100 тисяч збиралося. Тому це також один із елементів їхнього життя. Якщо він таке рішення прийме, я думаю, що багато людей були б не проти подивитися,

– зазначив Дмитро Сосновський.

Ризики у надважкій вазі

Сосновський окремо наголосив на небезпеці боксу в надважкій вазі, де кожен удар має колосальну силу, а навантаження під час бою є екстремальним.

Це дуже складний вид спорту. За поєдинок спортсмен переносить суперважкі навантаження і отримує удари, які можуть сягати під тисячу кілограм,

– зауважив фахівець.

Саме тому, переконаний тренер, остаточне рішення про повернення може ухвалити лише сам Кличко, адже він краще за всіх знає можливості свого організму.

Він видатний боксер, легенда. Такі рішення кожен приймає сам,

– підсумував Дмитро Сосновський.

Що відомо про повернення Кличка на ринг?