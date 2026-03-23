Слухи о камбэке 49-летнего экс-чемпиона мира не утихают уже несколько лет. На этом фоне авторитетный наставник Дмитрий Сосновский рассказал 24 Каналу, почему такое решение может быть непростым даже для легенды.

Что сказал специалист о возвращении Кличко?

Сосновский отметил, что "Доктор Стальной Молот" продолжает тренироваться и следит за физической формой, однако о возвращении говорить рано.

Насколько я знаю, Володя тренируется, он поддерживает форму. Когда мы услышим от него, что он принял решение и организует поединок, тогда можем на эту тему говорить,

– добавил экс-наставник сборной Украины по боксу

По словам тренера, сейчас любые разговоры о камбэке остаются лишь предположениями, ведь сам боксер официально ничего не заявлял.

Что может подтолкнуть Кличко к возвращению?

Наставник подчеркнул, что для многих великих спортсменов ринг становится важной частью жизни, от которой трудно окончательно отказаться.

Есть такое время, что выдающиеся боксеры скучают по рингу. Может, и Кличко хочет выйти. Он чемпион, а чемпионство завоевывали на стадионах, где были сотни тысяч людей. Когда Володя боксировал, по 100 тысяч собиралось. Поэтому это также один из элементов их жизни. Если он такое решение примет, я думаю, что многие люди были бы не против посмотреть,

– отметил Дмитрий Сосновский.

Риски в супертяжелом весе

Сосновский отдельно отметил опасность бокса в супертяжелом весе, где каждый удар имеет колоссальную силу, а нагрузка во время боя является экстремальной.

Это очень сложный вид спорта. За поединок спортсмен переносит супертяжелые нагрузки и получает удары, которые могут достигать под тысячу килограмм,

– отметил специалист.

Именно поэтому, убежден тренер, окончательное решение о возвращении может принять только сам Кличко, ведь он лучше всех знает возможности своего организма.

Он выдающийся боксер, легенда. Такие решения каждый принимает сам,

– подытожил Дмитрий Сосновский.

Что известно о возвращении Кличко на ринг?