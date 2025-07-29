Бизнес-империя Владимира Кличко: каким имуществом владеет легендарный боксер

Владимир Кличко не только легенда мирового бокса, но и довольно успешный бизнесмен. После завершения спортивной карьеры он не растранжирил свои заработанные деньги, а вложил в различные проекты.

Поединки с участием Владимира Кличко собирали многомиллионные аудитории зрителей по всему миру. "Доктор Стальной Молот" неоднократно попадал в 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Форбс. Однако деятельность Владимира не ограничивается только боксом. 24 Канал подготовил материал о бизнес-империи младшего из братьев Кличко.

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Промоутерские компании братьев Кличко

Еще в начале 1990-х братья зарегистрировали фирму ООО Кличко, которая занималась оптовой торговлей. Долгое время Виталий и Владимир вели семейный бизнес вместе. Поэтому некоторые компании и проекты были основаны совместно обоими братьями.

В 2002 Кличко заходят в промоутерский бизнес. Они основывают несколько компаний, самой известной из которых является K2 Promotions. Сначала она занималась организацией поединков Виталия и Владимира. Впоследствии ее деятельность расширилась. Еще недавно с компанией сотрудничал Александр Усик, который объявил о разрыве только перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Компания также занимается промоушеном Дениса Беринчика и других украинских боксеров.

Владимир Кличко на мероприятии организованном K2 Promotions / фото компании

Параллельно с K2 Promotions была создана промоутерская компания KLITSCHKO Management Group (KMG). Она занимается продажей прав на спортивные мероприятия. Благодаря рекламным контрактам с немецкими компаниями братья зарабатывали ежегодно до двух миллионов евро.

В 2016 году Владимир основал компанию KLITSCHKO Ventures GmbH, занимающуюся имиджем бренда Кличко и консалтингом.

Пищевой бренд Кличко

В начале 2020 года Владимир запустил собственный бренд спортивного питания WYLLIT. Компания специализируется на выпуске продуктов правильной пищи для спортсменов: батончиков, протеиновых коктейлей, полезных обедов, чая и тому подобное.

После начала полномасштабного вторжения России активность компании снизилась. Последняя публикация на официальной странице в инстаграме датирована 3 марта 2022 года.

Владимир Кличко до войны развивал пищевой бренд / фото компании

Гостиничный бизнес и инвестиции

В 2012 году Владимир Кличко открыл отель 11 Mirrors Design Hotel в самом центре Киева. В нем находятся 50 люкс-номеров и бар на крыше.

Гостиничный бизнес Владимира Кличко / фото отеля 11 Mirrors Design Hotel

Позже был открыт еще один отель – Globe Runner Hostel & Hotel. Этот хостел расположен вблизи Софиевского собора.

Еще одним направлением бизнеса являются инвестиции. Компания KLIWLA была создана Владимиром в Лондоне в 2016 году. Она занимается управлением активами и инвестициями. Известно, что 35% средств боксера инвестировано в Украину, а другая доля в глобальные проекты.

Недвижимость и транспорт

В СМИ сообщалось, что Владимир владеет имением в селе Лютеж вблизи Киевского моря. Во Флориде Кличко-младший является владельцем апартаментов, которые оцениваются в 1,5 миллиона долларов.

Отметим, что согласно декларации мэра Киева Виталия Кличко, он вместе с братом владеет в столице квартирой площадью 43,5 квадратных метров. Также сообщалось об определенных объектах недвижимости в Германии.

В 2021 году появилась информация о приобретении вертолета Robinson R66 с приблизительной стоимостью 750 тысяч долларов. Владимир получил лицензию пилота и умеет прекрасно управлять летательным аппаратом. Кличко-младший получает огромное удовольствие от путешествий на вертолете по странам Европы.

Вертолет Владимира Кличко / фото из фейсбука

Деятельность легендарного боксера не ограничивается бизнесом. Владимир является основателем благотворительного "Фонда Кличко". Его деятельность направлена на поддержку детей, развитие спорта, помощь ветеранам российско-украинской войны.

Фонд Владимира Кличко занимается ветеранами / фото организации

После начала полномасштабного вторжения благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Украины.

Ранее мы сообщали, сколько денег за свою боксерскую карьеру заработал Владимир Кличко.