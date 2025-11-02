Кличко в феноменальной форме: Красюк оценил шансы возвращения легенды в ринг

Бывший чемпион мира Владимир Кличко еще не сказал своего последнего слова в боксе. Украинец имеет несколько незавершенных дел, которые нужно довести до конца.

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк высказал свое мнение относительно возможного возвращения в бокс Владимира Кличко. Специалист привел несколько аргументов, которые дают надежду любителям бокса увидеть кумира на ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Вернется ли Владимир Кличко на ринг?

"Доктор Стальной Молот" завершил карьеру боксера в 2017 году. С тех пор он не прекращал тренировки.

Владимиру в следующем году исполнится 50 лет. Однако он это лишь цифра. С 2017 года он пропустил ни одной тренировки. Как говорил Владимир, он не тренировался только три дня, когда началась война. Он действительно находится в феноменальной форме,

– отметил Красюк.

Однако это не единственная причина, по которой Кличко может осуществить громкий камбэк. Владимир имеет все шансы побить возрастной рекорд и провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Действительно, есть вещи, которые в его карьере не завершены. Например, реванш с Тайсоном Фьюри, который так и не состоялся. И есть еще одна вещь. Есть рекорд Джорджа Формана, который ушел из жизни в этом году. Он стал чемпионом мира в возрасте 46 лет. Владимир, имея такую форму, может войти в историю. Будем держать кулаки, чтобы эта история состоялась,

– заявил Красюк.

Справка. По данным BoxRec, Владимир Кличко провел на профессиональном ринге 69 поединков. На счету легендарного боксера 64 победы, в том числе 53 – нокаутом. В пяти боях Владимир потерпел поражения.

Чем занимается сейчас Владимир Кличко?