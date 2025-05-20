Предлагали бешеные деньги: непобежденный боксер отказался от боя с Кличко

Легенда мирового бокса Владимир Кличко не оставляет надежды вернуться на ринг. Влиятельные промоутеры даже подыскали ему сильного соперника.

В феврале 2025 года Агит Кабел нокаутировал китайского великана Чжана Чжилея и завоевал вакантный титул "временного" чемпиона WBC. После этого поединка немец получил финансово очень выгодное предложение, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Кабаэл отказал Кличко

32-летнему боксеру предложили провести бой против Владимира Кличко. Кабаел имел возможность заработать фантастические деньги. Однако "временный" чемпион выбрал другой путь.

"У меня было предложение провести бой с Владимиром Кличко. Называли такую сумму, от которой некоторые люди просто упали бы со стула и сказали бы: "Эй, это же бой за деньги, соглашайся, бери его".

Но я действительно должен задуматься, играют ли деньги для меня такую большую роль. Для меня всегда имел значение спортивный аспект. Я хочу стать чемпионом мира – ничего другого не существует", – рассказал Кабаел.

Напомним, что в поединке с участием Владимира Кличко очень заинтересован организатор боксерского сезона в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх. Благодаря невероятным гонорарам ему удалось быстро договориться с Тайсоном Фьюри о поединках с Александром Усиком.

Справка. Агит Кабаел провел на профессиональном ринге 26 боев, в которых одержал 26 побед, в том числе 18 – нокаутом.

Поэтому теперь промоутерам нужно искать другие варианты для Кличко-младшего, если он еще не отказался от идеи побить рекорд Джорджа Формана.

Кстати, в начале года экс-промоутер "Доктора Стальной Молот" Том Леффлер называл другие фамилии вероятных соперников. По мнению менеджера, Владимиру нужно было встретиться с Джозефом Паркером или Даниэлем Дюбуа.