Кличко-младший рассказал о начале своей боксерской карьеры. Бывший чемпион мира признался, почему посвятил жизнь именно этому виду спорта, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Почему Кличко стал боксером

Владимир Кличко рассказал, что для него значит бокс. "Доктор Стальной Молот" также назвал причину, которая была предпосылкой, для начала спортивной карьеры, вспомнив советское прошлое.

В частности, бывший чемпион мира поделился мыслями, которые постигли его во время тренировок на секции бокса. Кличко-младший подчеркнул, что спорт стал для него возможностью для осуществления детской мечты.

Я ранее уже говорил об этом. Я всегда использовал спорт, в частности бокс, как инструмент. Я не хотел быть боксером, но я хотел путешествовать. В советское время, когда мне было 14, ты не мог выезжать за пределы страны, если ты не политик или спортсмен. Для политика я слишком был молод, а для спортсмена – это идеальное время,

– рассказал Владимир.

Также Владимир Кличко заявил, что думал о том, что он будет спортсменом лишь некоторое время. Однако "Доктор Стальной Молот" смог построить успешную и большую карьеру, которая длилась не одно десятилетие.

Напомним, что в спортивном сообществе активно обсуждается возможное возвращение Кличко-младшего в профессиональный ринг. Легенда бокса якобы планирует побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.