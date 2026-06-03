Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью для Sport-express.ua высказался относительно смены поколений в украинском боксе. По его мнению, в Украине растет талантливая молодежь, которая имеет все шансы достичь таких же вершин, как и действующий чемпион мира Усик.

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Кто после Усика станет чемпионом в боксе?

По словам Кличко, появление новых звезд является естественным и непрерывным процессом, где достижения нынешних лидеров вдохновляют начинающих. Главной площадкой для роста будущих триумфаторов он назвал Кубок Киева.

Уже сейчас на этом турнире выступают ребята, которые впоследствии могут стать чемпионами. В спорте, как и в жизни, постоянно происходит смена поколений, когда одни чемпионы уступают место другим,

– заявил Владимир Кличко.

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Что такое "Кубок Киева"?

"Кубок Киева" на призы братьев Кличко – один из самых престижных всеукраинских турниров для развития украинского бокса. В мае 2026 года турнир состоялся впервые после начала полномасштабного вторжения.

Когда-то главный трофей этого соревнования получали сами Виталий и Владимир Кличко, а также нынешний чемпион в супертяжелом весе Александр Усик.

Кроме спортивных званий мастеров спорта, победители получают уникальный приз – бронзовую статуэтку братьев Кличко весом более 10 килограммов. В 2026 году титул лучшего боксера турнира достался мастеру спорта международного класса Андрею Халецкому.