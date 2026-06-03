Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на очередную масштабную атаку России по украинским городам. О чем сообщил на своей странице в инстаграм.

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Как Кличко отреагировал на обстрел Украины?

Экс-спортсмен опубликовал фотографию посеченного кассетными боеприпасами пешеходного перехода в жилом массиве Днепра. Он подчеркнул, что такое оружие создано исключительно для убийства и увечья мирных граждан.

По словам Кличко, во время ночного скоординированного удара ракетами и дронами под огнем оказалась вся страна – Киев, Днепр, Харьков, Запорожье и Сумы. На момент написания его обращения Днепр находился под повторной атакой.

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Известно о по меньшей мере 23 погибших и более 130 раненых по всей стране. В частности, в Днепре погибли 16 человек, среди которых 2 ребенка, а в столице подтверждена гибель 7 человек.

Кличко заявил, что действия России являются сознательным геноцидом украинского народа и обратился к международным партнерам с призывом прекратить ограничиваться только словами о "глубокой обеспокоенности".

Он подчеркнул необходимость немедленных и решительных действий: поставки оружия и систем ПВО, ведь каждая задержка приводит к новым жертвам среди мирного населения в Украине. Также он отметил введение жестких санкций, которые должны полностью парализовать российскую военную машину. По его мнению, единственным эффективным языком взаимодействия с государством-агрессором является "язык силы".

Что известно об атаке Украины в ночь на 2 июня?

По данным Воздушных Сил ВСУ, на утро было сбито и нейтрализовано 642 воздушные цели, среди которых 40 ракет и 602 беспилотных летательных аппарата. В частности, уничтожено 11 комплексов "Искандер-М", 26 ракет Х-101 и 3 ракеты "Калибр". Всего было уничтожено или подавлено более 600 беспилотников различных типов. Основные разрушения понесли многоэтажные жилые дома, медицинские и учебные заведения, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.