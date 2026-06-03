Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на чергову масштабну атаку Росії по українських містах. Про що повідомив на своїй сторінці в інстаграм.

Дивіться також Помер перший тренер братів Кличків Михайло Мацих

Як Кличко відреагував на обстріл України?

Ексспортсмен опублікував фотографію посіченого касетними боєприпасами пішохідного переходу у житловому масиві Дніпра. Він підкреслив, що така зброя створена виключно для вбивства та каліцтва мирних громадян.

За словами Кличка, під час нічного скоординованого удару ракетами та дронами під вогнем опинилася вся країна – Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Суми. На момент написання його звернення Дніпро перебував під повторною атакою.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наразі відомо про щонайменше 23 загиблих та понад 130 поранених по всій країні. Зокрема, у Дніпрі загинуло 16 людей, серед яких 2 дитини, а в столиці підтверджено загибель 7 осіб.

Кличко заявив, що дії Росії є свідомим геноцидом українського народу та звернувся до міжнародних партнерів із закликом припинити обмежуватися лише словами про "глибоке занепокоєння".

Він підкреслив необхідність негайних і рішучих дій: постачання зброї та систем ППО, адже кожна затримка призводить до нових жертв серед мирного населення в Україні. Також він наголосив на запровадженні жорстких санкцій, які мають повністю паралізувати російську військову машину. На його думку, єдиною ефективною мовою взаємодії з державою-агресором є "мова сили".

Що відомо про атаку України в ніч на 2 червня?

За даними Повітряних Сил ЗСУ, на ранок було збито та нейтралізовано 642 повітряні цілі, серед яких 40 ракет і 602 безпілотні літальні апарати. Зокрема, знищено 11 комплексів "Іскандер-М", 26 ракет Х-101 та 3 ракети "Калібр". Загалом було знищено або подавлено понад 600 безпілотників різних типів. Основні руйнування зазнали багатоповерхові житлові будинки, медичні та навчальні заклади, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.