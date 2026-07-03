Кличко откровенно ответил, возобновит ли он карьеру боксера

В украинском информационном пространстве активно обсуждают возможное возвращение Владимира Кличко на профессиональный ринг. Поводом для таких разговоров стала совместная фотография легендарного боксера с украинским промоутером Александром Красюком, которую тот опубликовал с загадочной подписью.

Сам Кличко прокомментировал эти предположения в интервью ютуб-каналу Sportal.bg. В ходе беседы журналисты поинтересовались, планирует ли бывший чемпион мира возобновить карьеру по примеру других звездных боксеров, а также может ли его потенциальный поединок состояться в Софии.

Смотрите также : Неужели Кличко возвращается: экс-промоутер Усика сделал загадочное заявление

Вернется ли Кличко на ринг?

Кличко заверил, что спорт по-прежнему остается неотъемлемой частью его жизни.

Я никогда не бросал бокс, чтобы потом возвращаться. Бокс всегда был частью моей жизни и моей повседневной рутины. Поэтому я до сих пор тренируюсь каждый день, как пью кофе или чищу зубы. Так что это не изменилось с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Значит, я все еще в форме,

– заявил экс-чемпион.

В то же время Кличко назвал любые разговоры о проведении официального поединка лишь слухами, которые он не желает подогревать. Вместо этого спортсмен призвал перенести фокус внимания на предстоящие боксерские события в Болгарии.

Все остальное – это домыслы. Что бы я ни сказал – это домыслы, которые породят еще больше домыслов. Я бы сказал, что просто сосредоточусь на том, что мы здесь продвигаем, а это чемпионат Европы в Софии в сентябре этого года. И это на самом деле привлечет больше внимания, чем любые возможные домыслы о моем возвращении в Софию для боя,

– подытожил Владимир Кличко.

Как Кличко завершил карьеру?

Заключительным поединком в профессиональной карьере украинского боксера стал легендарный драматический бой против Энтони Джошуа, состоявшийся 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Его профессиональная карьера длилась 21 год – с 1996 по 2017 год. За это время он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы, в том числе 54 нокаутом, и потерпел 5 поражений. В общей сложности он владел титулом чемпиона мира 4382 дня.