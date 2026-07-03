Сам Кличко прокоментував ці припущення в інтерв'ю ютуб-каналу Sportal.bg. Під час розмови журналісти поцікавилися, чи планує колишній чемпіон світу відновити кар'єру за прикладом інших зіркових боксерів, а також чи може його потенційний поєдинок відбутися в Софії.

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Чи повернеться Кличко на ринг?

Кличко запевнив, що спорт досі залишається невіддільною частиною його життя.

Я ніколи не кидав бокс, щоб повертатись. Бокс завжди був частиною мого життя і моєї повсякденної рутини. Тому я досі тренуюся щодня, як п'ю каву чи чищу зуби. Тож це не змінилося з того часу, як мені виповнилося 14 років. Отже, я все ще у формі,

– заявив ексчемпіон.

Водночас Кличко назвав будь-які розмови про проведення офіційного поєдинку лише чутками, які він не бажає підігрівати. Натомість спортсмен закликав змістити фокус уваги на майбутні боксерські події у Болгарії.

Все інше – це домисли. Що б я не сказав – це домисли, які породять ще більше домислів. Я сказав би, що я просто зосереджуся на тому, що ми тут просуваємо, а це чемпіонат Європи в Софії у вересні цього року. І це насправді приверне більше уваги, ніж будь-які можливі домисли про моє повернення в Софію для бою,

– підсумував Володимир Кличко.

Як Кличко завершив кар'єру?

Заключним поєдинком у професійній кар'єрі українського боксера став легендарний драматичний бій проти Ентоні Джошуа, що відбувся 29 квітня 2017 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Його професійна кар'єра тривала 21 рік – з 1996 до 2017 року. За цей час він провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги, зокрема 54 нокаутом, і зазнав 5 поразок. Загалом титулом чемпіона світу він володів 4382 дні.