Экс-чемпион мира по России Лебедев назвал критику Кличко в отношении России "фальшивкой"

Бывший чемпион мира в тяжелом весе из России Денис Лебедев в очередной раз сделал скандальное заявление относительно украинских спортсменов. Он утверждает, что легендарный боксер Владимир Кличко якобы критикует Россию только ради финансовой выгоды.

Об этом Лебедев рассказал в интервью пропагандистскому изданию. Бывший боксер известен своими образами десантника на ринге.

Какое заявление сделал Лебедев о Владимире Кличко?

По словам Лебедева, "каждый имеет право высказаться, но мое мнение будет с мнением большинства наших людей (россиян – ред. 24 канал)", и он утверждает, что критика Кличко в адрес России "подпитанная ненавистью", необоснованна и направлена на поддержку спонсоров.

Лебедев также заявил, что "видимо, Кличко выгодно сегодня говорить так".

Говоря о президенте Украины, Лебедев отказался комментировать Зеленского, назвав его "ненастоящим президентом".

Какие заявления ранее уже делал Лебедев?

Ранее российский боксер уже критиковал украинского суперчемпиона Александра Усика, заявляя, что на него "найдется управа".

Кто из российских спортсменов участвовал в пророссийских акциях?